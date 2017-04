Un poquito de por favor

Acaba de empezar y ya me aburre. Lo del Brexit, quiero decir. A mí y a muchos convecinos del Campo de Gibraltar que pasan del circo político que ya se vislumbra por el horizonte. Grandes titulares con letra negra y gruesa, horas de radio y televisión, blogeros que han descubierto la pólvora y se remontan por lo menos a los tiempos de Utrecht. Es demasiado fácil y tentador arrojar opiniones sobre el Peñón viviendo a cientos o miles de kilómetros, desconociendo la realidad del día a día a ambos lados de la Verja, de esa frontera que da de comer a unas siete mil personas... por lo menos. Me parece estupendo que los políticos hagan cosas de políticos, que a menudo viene a ser igual a nada, pero a los que andamos a pie de calle que no nos cuenten milongas, y a los trabajadores honrados que no les compliquen más la existencia por una cuestión de orgullo o bandera.