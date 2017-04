El pasado jueves, el PSOE y el PP pactaron en el Senado un acuerdo para impulsar la ejecución de la Algeciras-Bobadilla con "partidas de inversión suficientes en los sucesivos Presupuestos Generales del Estado hasta 2020". Se refieren a la misma línea ferroviaria que los socialistas pudieron construir hace años y no lo hicieron y que a los populares tampoco les daba la gana hasta hace dos días, cuando presentaron una partida ínfima en los PGE.Puestos a ser optimistas, el pacto en el Senado al menos es algo, donde no había nada. Pero entonces aparece Podemos, se alía con Compromís y ERC, y evita que salga adelante la moción. Luego viene a Algeciras Teresa Rodríguez y dice que si va a pedir en las enmiendas 53 millones más y que si tal y que si cual. Pero cada uno por su lado. Mirando como siempre las siglas antes que el interés de la comarca. Así no, Podemos; así no podemos.