Creo que me enamoré de la chica equivocada. Elegí una vocación aunque quizás me eligió ella a mí. Esto del periodismo es como un amor ciego que te invade por completo, te absorbe el alma y te conduce por malos antros de noche, sin embargo te suministra una chispa diaria que mantiene viva la llama de la pasión. No es un trabajo del montón, ni siquiera un oficio, a mi forma de verlo. Es algo así como una adicción que te hace sentir vivo e incluso te hace reír cuando más bien hay motivos para llorar. Este mundillo, todo hay que decirlo, te permite conocer a gente de toda la calaña entre la que se encuentran personas maravillosas e irrepetibles como las que vi marchar con una caja en las manos hace hoy una semana. A pasar por este trago no te enseñan en la facultad. Estos palos te los da la vida. Fue un inmenso placer, compañeros.