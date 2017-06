Cómo me ha gustado la reacción del golfista madrileño Gonzalo Fernández Castaño a los pitos al himno en la final de Copa del Rey y la manera en que ha encendido la redes sociales. "Vosotros pitáis nuestro himno una vez al año, yo utilizo vuestra bandera de felpudo a diario", dice textualmente su tuit, acompañado de la foto de la entrada a su hogar y que se ha propagado como la pólvora, con mas de 800 respuestas y cerca de 5.000 retuits. Ya esta bien de aguantar las tonterías de estos energumenos. Si no quereis esa copa, ni sentis el himno de la patria que os vio nacer ¿para qué vais? Da envidia sana ver en cualquier partido de otras selecciones como el público al unísono respeta y entona sus himnos. Aquí todo lo contrario. El enemigo en casa. Como dejó escrito para la eternidad Miguel de Cervantes, mas que a muchos les pese: "¡Español sois, sin duda! Y lo soy, lo he sido y lo seré mientras que viva y aun después de ser muerto ochenta siglos".