El picante

La instrucción judicial sobre Invercaria por supuestas irregularidades en la concesión de ayudas investiga el otorgamiento de un préstamo participativo de 100.000 euros a una empresa que comercializaba una línea erótica de aceitunas de mesa. La noticia sorprendió ayer mucho, pero considero que no hay motivo. Uno encuentra el erotismo donde menos se lo espera y bien puede estar en un liguero como en un zapato, que yo no me voy a meter en los gustos de nadie. ¿Por qué no, por lo tanto, en un producto como la oliva? Además la empresa era de Jaén, por lo que quedaba garantizada, además de la calenturienta inventiva, la calidad del artículo. La entidad pública de la Junta se creó, entre otras razones, para respaldar negocios de futuro. ¿Lo tienen las aceitunas picantes? Yo digo sí. A otra cosa, señoría. Al menos esta subvención estaba plenamente justificada.