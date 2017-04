De permisos

Las víctimas del asesino sanguinario exjefe militar de ETA Francisco Javier García Gaztelu, más conocido por Txapote, quieren que su voz se escuche y no es para menos. No están de acuerdo con la más que discutible decisión del juez de Vigilancia Penitenciaria José Luis Castro, que en contra del criterio del Ministerio del Interior y de la propia junta de tratamiento de la prisión donde se encuentra, ha concedido un permiso extraordinario al etarra para que éste salga de la cárcel y vaya a visitar a su padre, un anciano que tiene "dificultades de movilidad". Unas minivacaciones que pagaremos entre todos, incluido el despliegue policial. Habrá tontos, los hay ya, que van diciendo que esto es una gran demostración de nuestro estado de derecho. Este cerdo que se ríe de sus víctimas no merece tales privilegios y es que en esto del buenismo nos estamos pasando ya de la raya. Las familias de las víctimas de este cabrón asesino no se merecen que pisoteen más su dignidad. No es de recibo.