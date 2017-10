Banderitas por aquí, banderitas por allá, rebaños de todo pelaje por las calles, políticos ejerciendo de gentuza, es decir quitándose la careta, fuerzas del orden desornadas, dedos rotos que nunca se rompieron y mucho más. El circo corría peligro de desmadrarse definitivamente hasta que apareció el poderoso caballero. Y es que como ya dijo aquel, la pela es la pela, tú. Ahora probablemente todos quieran sentarse a dialogar, una palabra muy conciliadora que suele desembocar en un apretón de manos y una promesa de más pela. Porque al final todo se reduce a un único color, el del dinero. No se engañen. ¿Y qué pasará con los golpistas, con los funcionarios que desobedecieron la ley y la pisotearon, con los que la propasaron, de uno y otro lado? ¿Se correrá un tupido velo? Apostaría una importante suma de mi pela a que sí. Porque esto no es Esparta, esto es España, un país de pandereta. No lo olviden.