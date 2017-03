Un paso adelante

A los trabajadores de la estiba del puerto de Algeciras.

E L rechazo del Decreto de la estiba en el Congreso ha sido un triunfo vuestro. Habéis conseguido el apoyo de la mayoría de la Cámara y de gran parte de nuestra sociedad. Ayuntamientos, Mancomunidad, Diputación, Junta de Andalucía, partidos políticos y Autoridad Portuaria, entre otros, os hemos dado nuestro apoyo por varias razones.

Primero, por pura cuestión matemática: la desconvocatoria de 4 días de huelga tras el rechazo del Decreto le ha evitado a la economía del país una pérdida de 200 millones de euros, (50 millones/día, según PwH), lo que equivale a más de 4 años de sanción comunitaria (134.107 euros/día). Segundo, porque no pensábamos que ésta fuese la mejor manera de acometer una reforma de tanto calado. Y tercero, porque no nos convenció el hecho de que conceptos tan elementales para vosotros y para el futuro de la profesión, como "mantenimiento de los derechos de los trabajadores", "subrogación", "registro de trabajadores", etc., pudiesen estar contenidos en acuerdos tan importantes como un Convenio de la OIT, o en normas de tan alto rango como el reciente Reglamento comunitario de prestación de servicios portuarios y, sin embargo, no pudiesen tener cabida en un decreto.

La inestabilidad creada en los puertos por este conflicto ha producido ya costosos daños colaterales en forma de pérdida de actividad, sobre todo en nuestro puerto. Esta inestabilidad puede que se amortigüe transitoriamente tras el rechazo del Decreto y la consiguiente desconvocatoria de las huelgas pero no desaparecerá definitivamente hasta que no se haya dado cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE y se haya cerrado completamente este conflicto. Las multas anunciadas por la Comisión seguirán también incrementándose por cada día que pase.

Sabéis perfectamente que las rutas de los mega-buques se programan con bastante antelación y sus escalas se eligen, sobre todo, en función de la fiabilidad que ofrezcan los grandes puertos hub, como es el nuestro. Por ello, y en justa correspondencia al apoyo recibido, no deberíais concederos ni un solo respiro para volver a sentaros en la mesa de negociación y permanecer en ella hasta encontrar, cuanto antes, una fórmula que dé cumplimiento a la sentencia europea y que, al mismo tiempo, asegure vuestros puestos de trabajo y vuestros derechos laborales.

La competitividad de nuestro puerto es un elemento fundamental, no solo para la continuidad del trabajo de estiba, sino también para la actividad y el empleo de toda nuestra comunidad portuaria. Por eso resulta imprescindible que en las negociaciones abordéis también, con suficiente generosidad, la necesaria reducción de costes, que no tiene precisamente que significar reducción de salarios, como en muchas ocasiones hemos podido comentar.

La primera batalla la habéis ganado gracias a vuestra resistencia, a vuestro "ni un paso atrás". Es la hora de ganar la guerra dando un paso adelante.