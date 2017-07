De pancartas

Del balcon del Ayuntamiento de Madrid han colgado todo tipo de carteles y banderas, desde la del orgullo gay, violencia de género, ayuda a los refugiados, festival de Bollywood, salvemos a las hormigas rojas, festival de coros y danzas de lanceros bengalies y un sinfín más, pero cuidado con poner una con el rostro de Miguel Ángel Blanco. Según "los otros" no pegaba, por lo cual, y despues de muchos dimes y diretes, se colocó, pero alejada del Consistorio. A lo mejor pegaba más poner la cara del hijo de puta de Txapote, que le pegó los dos tiros. Ay Carmena, no sales de un charco cuando ya estás metida en otro. Tan asesino es quien ejecuta como el que luego ampara a estos despojos humanos. Yo seguiré en el otro bando, ese de los miles de españoles que hace 20 años salieron a las calles gritando bien fuerte: "Miguel Ángel, no estás solo".