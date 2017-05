No olvidéis Hellín

Recuerdo aquel 11 de julio como si fuera ayer. Lo recuerdo y lo habrá recordado usted en estos días si es que pertenece a ese grupo de cabales que en su día bautizó don Reinaldo Vázquez. Aquel 11 de julio, en la explanada que había enfrente del viejo Mirador, el algecirismo se hizo tribu como pocas veces para elevar a su equipo por encima de la estadística y de la realidad y depositarlo en Segunda B. No le hizo falta ni siquiera estar dentro del estadio, porque los 23 minutos finales se jugaron a puerta cerrada. Ni el hecho de que enfrente tuviera un rival que era superior. Ni que se acumularan circunstancias adversas hasta aquel disparo que no se sabe muy bien si repelió Fito o su ángel de la guarda. Aquel 11 de julio, el Algeciras consiguió algo que ningún equipo ha logrado en el grupo X de Tercera división: ascender como cuarto clasificado. Tenía una plantilla parecida a la de ahora. Ahora Guti, entonces Baby. Entonces los Paco Ramos, Sixto, Cristóbal, Tovar, Acosta y ahora, los Máiquez, Berlanga, Iván, Romero o Dani Gallardo. El camino no fue muy diferente, por tortuoso. Pero eso hizo que la gesta quedara grabada a fuego en el algecirismo , tanto que no es extraño que, cuando se encuentra en algún apuro, alguien apele al llamado espíritu del Hellín. Pues bien, ese es exactamente el que va a hacerle falta en las próximas semanas. Porque es el único que puede invocar para intentar repetir lo improbable. Como aquella vez que desafió lo imposible. Aquello fue una liguilla y esto no, es verdad. Pero eso sólo sirve para convertirlo en más difícil todavía. Esta es la frase que el Algeciras y su afición podrían incluir en su escudo de armas tras décadas de alegrías y sinsabores que nunca han logrado doblegarlos. Sobre todo desde aquel 11 de julio de 1998 en la explanada del viejo Mirador. Se habrán acordado de aquel día. Seguro. Y si no lo han hecho, lo harán. Vaya si lo harán.