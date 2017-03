Para no olvidar el carnaval

Aunque por estos pagos, un dúo no necesariamente es de dos; ni un cuarteto de cuatro; a estas alturas las campanillas del carnaval van haciéndose lejanas. Pero nos queda la estiba. Tal vez el artista quería en el cartel de Algeciras, asociar lo uno con lo otro y por eso lo llenó de grúas. La actitud de los partidos ante la pintoresca realidad de este reducto de intereses que sobrevive desde el pleistoceno de la era de Franco, a todos los envites de cualquiera que sea la forma de entender la política y el sindicalismo, y los esfuerzos de la Autoridad Portuaria para no dejar ver lo que es mejor no ver ni siquiera en los mensaje subliminares, forman un dosier social que bien vendría mantener en la alhacena de la historia para regocijo de las generaciones venideras; las que vengan dentro de mucho, claro.Pues el asunto, si la Providencia no lo remedia, y no lo tiene fácil, puede dejar una estela de ruina que mejor es no imaginar. El conflicto de la estiba, que tenía que llegar, va a dejarnos un ejemplo indeleble de ese matiz siempre sutil que existe entre lo que conviene y lo que interesa.

El espectáculo de los partidos metiendo la cabeza bajo el ala habría dado carrete a Calderón de la Barca para convertir su Gran Teatro del Mundo en una rueda de sainetes.

A propósito de la estiba, hay dos obras maestras de la dramaturgia diseñadas en ambientes distintos. Panorama desde el puente, de Arthur Miller, y La ley del silencio, la legendaria y oscarizada película de Elia Kazan, cuyo guión, de Budd Schulberg, reunió en un mismo afán, además de a Kazan, nada menos que al músico Leonard Bernstein, al fotógrafo Boris Kaufman y a actores de la dimensión de Marlon Brando, Eva Marie Saint, Karl Malden, Lee J. Cobb, Rod Steiger o Martin Balsam.

Son dos historias que ayudarían al observador a conocer un escenario en el que las pasiones y las miserias humanas alcanzan cotas muy ilustrativas del comportamiento humano cuando la sociedad permite que sean posibles situaciones como las que se daban entonces en los muelles de Nueva York.

No obstante, lo que hoy pasa en España con la estiba y, particularmente, en el puerto de Algeciras, dejarían al judío neoyorquino Schulberg, comunista confeso en sus mejores tiempos, boquiabierto. Como se quedaría -una vez recuperado de Marilyn, lo que no debe de ser nada fácil- el no menos judío, ni menos neoyorquino e igual de comunista, Miller. Porque de entonces a aquí la estiba se ha modernizado. Evolucionando y refinando cantidad sus procedimientos.