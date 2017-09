El odio a Colón

Estatuas a Cristóbal Colón han sufrido actos vandálicos durante las últimas semanas en Nueva York. Los nativos americanos no soportan al almirante. Los españoles, supongo que los portugueses también, no llegaron al nuevo mundo repartiendo flores. Cuando chocan las civilizaciones siempre hay víctimas. Me encanta Galeano, oírlo hablar en el Museo Provincial hace unos años fue una delicia, como algunos de sus libros que son tremendamente especiales para mí, sobre todo 'Los hijos de los días', y coincido con él cuando afirma que nadie los descubrió porque ya estaban allí desde hacía miles de años. Sin embargo creo que atacar a personajes históricos y países por lo que sucedió hace 500 años es una pérdida de tiempo. Por más que duela el pasado no se puede cambiar. No creo que los romanos, o los árabes, llegaran a la Península Ibérica dando besos, y aquí nadie destruye sus monumentos.