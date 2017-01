Las cinco 'W' del nuevo partido comarcal

Expectante estoy ante la llegada de ese nuevo partido comarcal que Jorge Romero, actual alcalde de Los Barrios, anuncia con cuentagotas y de forma muy controlada y medida, como corresponde en política hasta que se tiene todo atado y bien atado. Deseosa de saber la respuesta de las cinco famosas "W" de las que nos hablaban en la facultad de Periodismo como ejemplo de las necesidades que debía cubrir todo periodista que trabajase con rigor: What (Qué), Who (Quién), Where (Dónde), When (Cuándo) y Why (Por qué). El qué ya parece que se vislumbra; el quién o quiénes los conocemos parcialmente; el dónde, la estrategia, es fundamental; el cuándo ya se responde solo: el objetivo son las próximas elecciones municipales de 2019; y el por qué ya lo ha explicado muchas veces: dejar la teta de las grandes marcas, ahora que están en descrédito.