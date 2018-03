De no es normal

Niñ@s que desaparecen como de la nada, violaciones grupales a menores, mujeres que mueren a manos de sus parejas, agresiones a médicos y enfermeros en sus puestos de trabajo, palizas por parte de algunos padres a profesores, insultos a niveles que rozan y superan el mal gusto en redes sociales, policías y guardias civiles que sufren actos vandálicos en sus propiedades con amenazas directas a sus familiares y cercanos... y aquí no pasa nada, o al menos eso es lo que parece. Y a las pruebas me remito. Hemos pasado de pedir libertad a las cotas más altas de libertinaje y no es lo mismo, ni se le parece, teniendo que aguantar encima todo españolito de a pie que partidos políticos con presencia en nuestras cortes se opongan a la prisión permanente revisable. No es de recibo su actitud, el voto no todo lo vale. Bajaos a las calles y mamad los problemas, meteos por un momento en la piel de los que sufren o han pasado por estas situaciones y entonces, solo entonces, hablaremos el mismo idioma. Que os quede claro.