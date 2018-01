Hay que reconocerlo. La nieve ejerce un efecto mágico en nuestras retinas y mentes. El paisaje habitual, cansino, de repente se nos presenta distinto, diferente... La nieve, especialmente para gentes del Sur como somos, tiene un poder de atracción capaz de bloquear durante horas el Puerto de las Palomas. Como bien saben, no hay fuga de madrileños hacia Navacerrada como no se trate de amigos del esquí (y de las roturas de rodilla). Tengo mucha gente querida que convive habitualmente con la nieve y suelen recibirla con alegría. Pero no lo hacen por el encanto visual, ni por esa sensación de frío en descenso que acompaña la caída de los copos. Lo hacen porque saben que es una buena reserva de agua para los meses siguientes. No olvidan que esa capa blanca les puede hundir el cobertizo, enterrarles el coche o impedir que puedan llevar a sus mayores a recibir la asistencia sanitaria que tanto necesitan. La nieve es bella pero hasta cierto punto. Busquen en Google "Argentino en Toronto". Creo que entonces me entenderán al cien por cien.