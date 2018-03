De negaciones

Hace unos días, PSOE, Podemos y PNV votaron en contra de la prisión permanente revisable. Sus razones tendrán, aunque sean las menos. Pasaron por alto la voz de más de tres millones de firmas recogidas por toda España por parte de padres como los de Marta del Castillo, Diana Quer, Mariluz Cortés, Sandra Palo y más nombres, anónimos o conocidos, de una larga lista negra de personas que vieron truncadas sus vidas a manos de asesinos que destruyeron sus sueños. Y no es utilizar el dolor. Se llama empatía, visión con perspectiva... Su dolor es suyo, pero mañana puede ser tuyo. Ojalá no. Que la muerte de Gabriel sea la última. Señores, pónganse en el lugar de esos padres y voten en consecuencia. Sin colores partidistas, que esos miserables mal nacidos se pudran en la cárcel. Como dijo el personaje de Will Munny en Sin perdón: "Matar a un hombre es algo despreciable. Le quitas todo lo que tiene, y todo lo que podría llegar a tener". Queda claro, ¿no?