De mociones de tortura

Donald Trump recibe a Kim Kardashian en la Casa Blanca, Chicote destapa un fraude de un restaurante de lujo que vendía la fabada de lata, Zidane dimite como entrenador del Real Madrid, un periodista que asesinan y resucita en una rueda de prensa, la mujer de Bárcenas afloja la pasta y sale del talego, la Junta reconoce que delinquió con los ERE... El pasado jueves vino cargado de historias, algunas para no dormir, y si no que se lo pregunten al señor presidente y a esa sesión en la que los socios hasta hace una semana del PNV le daban la puñalada trapera y llevaban en volandas al trono del Gobierno al Sr. Sánchez sin pasar por las urnas. Y es que la misma llave de la legislatura que tantas puertas le ha abierto al Sr. Iñigo Urkullu y los suyos durante varias legislaturas ha sido al fin la espada con la que asesinar políticamente a Mariano Rajoy. Cuando pase el tiempo sabremos qué precio político fue el que se pagó por el apoyo. Como dijo Rafael el Gallo: "Maestro, hay gente pa to".