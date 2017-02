Leo a un catedrático decir que ya toca subir los salarios en España. Que es la única medicina para prosperar y crecer y de paso evitar que los populistas se hagan con el poder. Que más vale malo conocido... Prosigue este buen hombre opinando que lo de la crisis va por barrios, un poco según se mire, con permiso de la economía sumergida y esas cosas. Yo, sin embargo, dejo a un lado mi natural optimismo y me dispongo para la peor. ¿Razones? Una sociedad indolente y envidiosa, a menudo tramposa y caradura, en la que siguen predominando las barrigas llenas y los puestos muertos. ¿Qué me debe hacer pensar que los sueldos van a subir si exponecialmente no han dejado de bajar? Si la realidad es que el trabajador medio tiene peores condiciones que nunca y ha perdido cualquier atisbo de rebeldía para reclamar lo que es suyo. Por cierto, ni un paso atrás.