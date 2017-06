Se avecina un nuevo drama para el primer mundo. A partir de ya los usuarios de Whatsapp dispondrán de cinco minutos para poder borrar un mensaje enviado por error, en medio de un calentón (de cualquier tipo), o simplemente que contenga una falta de ortografía que nos avergüence... Se me ocurren mil y un motivo para borrar un mensaje. Pero no todo es gratis: el receptor tendrá un chivato que le informará de que había recibido un mensaje, posteriormente borrado. Una decisión que abrirá la puerta a tener que dar más de una explicación, generará crisis de pareja, desconfianzas mutuas entre compañeros de trabajo o, simplemente, discusiones por un problema que hasta ahora era inexistente como lo fue en su día el doble check que confirmaba la lectura (o no) de un mensaje. Como siempre, las nuevas tecnologías facilitándonos la vida.