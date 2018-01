Francia estudia implantar una especie de servicio militar de un mes para reforzar el espíritu patriótico entre sus jóvenes, abriendo además una opción que comienza a tomar fuerza en otros países europeos. Siempre se ha dicho que el servicio militar lograba enderezar vidas descarriadas y quienes tuvieron que cumplirlo aseguran guardar un grato recuerdo. Quizás porque el tiempo endulza los madrugones, las guardias con frío o el arrastrarse bajo alambre de espinos. Me libré de la mili porque cuando pasó a ser voluntaria disfrutaba de mi segunda prórroga como estudiante. Además, de pequeño tenía dicho en casa que si venían a por mí, que me avisaran para esconderme bajo la cama, por lo que confiaba en librarme. No tenía (ni tengo) la más remota intención de empuñar un arma pero sí me veía nueve meses como bibliotecario en mi pueblo. Hubiera sido mi prestación social preferida. Cosas del destino.