La micro corrupción

Que uno no tenga opciones no quiere decir que no pueda exponer sus argumentos. La moción de censura planteada por Podemos no sirvió para nada que se traduzca en un cambio político, pero al menos pusieron el debate de la corrupción sobre la mesa. La corrupción, señores... cuánto podría decirse en este país sobre este fenómeno al que la Real Academia Española define así: En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores. Pero como planteaba excelentemente el dramaturgo y director teatral Luis Felipe Blasco en la obra El jurado, la corrupción habita en nosotros, aunque cada uno la practica en el ámbito en el que puede. Léase facturas sin iva, emisores de televisión piratas o cualquier otra ocurrencia en beneficio propio.