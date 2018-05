¿Sin mañanas?

Los spectadores piden que no se cancelen Las mañanas de Cuatro. Es lógico. No se entiende esta decisión de Mediaset. No se comprende que un espacio que arroja unas cifras de audiencia muy por encima de la media de la cadena se fulmine. Un programa que aporta prestigio y marca a la casa. Y, en definitiva, un formato que funciona como un tiro, que ha logrado mirar cara a cara a Al rojo vivo, midiéndose día a día con él y consiguiendo, en ocasiones, casi repartirse a partes iguales a los espectadores.

Se rumoreó hace días que de lo que se trataba era de un cambio de línea editorial del grupo. Y que en ese sentido, toda la carga crítica del contenedor de Javier Ruiz, poco tenía que ver en el contexto de la parrilla del segundo canal de Mediaset, centrado en formatos de entretenimiento como Firs Dates o Ven a cenar conmigo. El traslado de Mujeres, hombres y viceversa de Telecinco a Cuatro vendría a corroborar la línea hacia la que se desea vertebrar todo el canal. E incluso hay quienes vaticinan que sería este programa presentado por Emma García el que ocuparía el lugar de Las mañanas de Cuatro.

Veremos en qué queda la cosa. Por lo pronto, a partir del 14 de junio Las mañanas de Cuatro dejarán vía libre al Mundial de fútbol. Pero visto cómo está el caudal informativo, dudamos de que el adiós de Javier Ruiz sea definitivo. Es verdad que los contenidos del programa puedan ser incómodos para el partido que nos gobierna. Pero no lo es menos que un canal no puede prescindir, porque sí, de un buen programa que lo único que le aporta son éxitos, buenas cifras de audiencia, y visibilidad en las plataformas.