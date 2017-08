El lugar equivocado

La Junta acaba de aprobar con carácter urgente cien nuevas plazas para los saturados centros de menores inmigrantes de las provincias de Cádiz, Almería y Granada, entre ellos los de Algeciras y La Línea. Va a gastar 1,4 millones de euros. Además no se detiene el debate sobre si las personas que intentan cruzar el Estrecho, poniendo en riesgo sus vidas, deben ser recluidos en un Centro de Internamiento de Extranjeros. Hay quienes piensan que no, porque no han cometido delito alguno, y otros que opinan que sí, porque en alguna parte deben estar. Los dos grupos esgrimen decenas de argumentos para defender sus posturas. Hace unos días siete marroquíes que cruzaron en busca de trabajo acabaron en Gibraltar. Fueron a juicio y terminaron en la cárcel, antes y después. La medida es impropia de quien va dando lecciones de civismo, de quien se erige en adalid de la democracia y la libertad.