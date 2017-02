De luchador@s

Quiero hablar de ese patio de chismosos en que se han convertido las redes sociales, donde reina el todo vale y en las que el honor y el respeto a los demás se diluye como azucarillo en agua caliente. Ahora le ha tocado a Pau Dones, cantante de Jarabe de palo, al que en una de esas aplicaciones llenas de miles de millones de usuarios lo dan por muerto. Él, en respuesta, ha publicado un vídeo en Instagram con una dedicatoria. "Para todos aquellos que dicen que me estoy muriendo. A veces dicen, dicen, no saben lo que dicen", canta el vocalista, a los que "no confían" en su recuperación.Yo, desde esta humilde bitácora, alzo mi voz de apoyo para todos aquellas personas que cada día luchan contra esa maldita enfermedad y no se rinden. Por ellos y todos los que los rodean. Y a esos derrotados pesimistas y cantamañanas que les den. He dicho.