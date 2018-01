De lonuestro

Cada vez que se acercan nuestras fiestas navideñas tiemblo. Parece que se ha puesto de moda eso de que la Navidad cada año lo sea menos. En cantidad de colegios los niños ya no se visten de pastorcillos, no se cantan villancicos, el alumbrado de nuestras calles cada vez dista más de lo verdaderamente apropiado para estas fiestas y en Madrid salen drag queens en la cabalgata de Reyes. Como si viésemos a Bob Esponja en una procesión de Semana Santa, no viene a cuento. Qué le vas a explicar a tus hijos viendo a tres gachis vestidas de panteras. No debemos ni podemos permitir que se vayan al carajo nuestras tradiciones. Eso sí, llegado el día en que todos estos progres contraten a unas drag queens -con todos mis respetos hacia ellas- para que actúen en cualquiera de las fiestas importantes de otra religión, sea la que sea, entonces, y solo entonces, me empezaré a creer eso de la diversidad sexual y vuestra apertura de mentes. Hasta ese momento, menos lobos caperucitas, que se os ve el plumero. Punto.