Que llueva

Mi nueva preocupación en 2017, nada más levantarme de la cama, es asomar el pescuezo por la ventana y observar el cielo. ¿Lloverá? Me pregunto. ¡Ojalá! imploro. El señor presidente del Gobierno ha conseguido que todo un país esté pendiente del tiempo. Ha logrado, sin duda, que valoremos cada gota de agua que cae de las alturas. Nos va la factura de la luz en ello. Que no es broma, oiga. El descenso engañoso del paro, los contratos tercermundistas o que España sea uno de los países de Europa donde mayor brecha salarial existe ya no debe ser una preocupación. Es la lluvia. Yo abogo por la creación de un ministerio chamánico para repescar la ancestral adoración de los astros. Eso sí, en vez de traje y cartera, el ministro debe lucir túnica y cayao y por supuesto precisa encargarse de una caja B para que no escatime en sortilegios variados.