El legado de contador

Son multitud los deportistas que no supieron retirarse a tiempo o, por otros motivos, su adiós no estuvo a la altura de su rendimiento a lo largo de su carrera. Y, aunque sea doloroso, gran parte del recuerdo será el de los últimos días. De ahí que Contador se haya retirado por la puerta grande, siendo una leyenda hasta su última pedalada y dejando su mejor legado en su último día (sin contar el paseo por Madrid). Al menos para el que suscribe, lo mejor no son las tres Vueltas, los dos Tour y los dos Giros, sino su exhibición en el Angliru. Ya avisó horas previas de que quería liarla. Y lo hizo delante de todos los gallos, a excepción de Dumoulin y Quintana. El escenario era propicio para que la última bala del Pistolero fuese de las más sonadas. Final en uno de los puertos más duros de la Península Ibérica, con dos de primera categoría previamente. Quizás peor que eso era que tenía rodando a su lado a Chris Froome y su equipazo. Para darle más morbo al asunto, desde 1996 no acababa una Vuelta a España sin un triunfo de etapa de un español.

Y entonces, bajando El Cordal se lanzó Contador. Ya quedaba poco para poner fin a su carrera deportiva. Le dio igual saber que apenas tenía a Pantano, mientras que Froome contaba con un ejército de soldados dispuestos a aguarle el día. Incluso hubo un toque romántico, cuando Enric Mas echó una mano a Alberto, puesto que el artense había formado parte años antes de la Fundación Contador. Dio tiempo para la épica, cuando a falta de 600 metros Froome y Poels tiraron como si les fuese la vida en ello. Pero ahí estaba el corazón de Alberto, con su sonrisa, para dejar su legado a todos, no sólo a los amantes del deporte. El legado de hacerlo ahora como si no hubiese un ayer ni un mañana, el legado de luchar a pesar de las dificultades (Froome y compañía), el legado de hacer feliz a la gente, el legado de disfrutar uno mismo con su trabajo. El legado de un campeón.