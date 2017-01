De idiotas

Hay idiotas y tontos de todo tipo e índole, clasificables e inclasificables, indistintamente del credo, raza o ideología del que provengan. Y luego está Willy Toledo, especimen no catalogado todavía en estudio en el ranking de tarados varios. Su ultima lindeza, mofarse hasta el extremo de la chica apaleada en las puertas de un establecimiento de Murcia, llamándola "basura humana". Como suena, textualmente, de su puño y letra. Su crimen, llevar una muñequera con la bandera española, lo que le supuso que la molieran a palos y patadas, bajo una lluvia de insultos, a manos de un gupo antifascista. Según el señor Willy, llamar a esta joven "cerda, puta y nazi" era lo que se merecía. No concibo por principios que alguien merezca una tunda de palos por ser de tal o cual manera de pensar y ya que mi libertad termina donde comienza la del prójimo. Le diré, con propiedad y en castellano, usted, señor Toledo, no es mas idiota porque no se entrena.