Hace justo dos días la Generación del 80, esa que tantas y tantas alegrías nos lleva dando casi cada verano, se hizo mayor. Dieciocho años han pasado ya desde que esos chicos de oro alcanzaron el cielo en Lisboa.

De aquel grupo solo irán con España este verano Pau Gasol y Juan Carlos Navarro. Felipe Reyes no lo hace por voluntad propia, tras una temporada compleja en lo físico. Salvo sorpresa, será el último gran evento para los dos máximos baluartes de esta hornada de jóvenes. No sería de extrañar que el de Sant Boi decida firmar su epílogo en Tokio, lo cual pondría el broche final en el lugar donde tocaron la gloria mundial. De pensarlo, el vello se pone de punta. Su nuevo vínculo con los Spurs invita a soñar con ello.

El Eurobásket de este septiembre será una nueva cita para disfrutar de los chicos de Scariolo. Llegamos al torneo continental para defender corona, esa que conseguimos en Francia ante los lituanos. ¿Alguien ha olvidado ese partido ante Francia en la antesala de la final? Sin duda, un recuerdo para siempre. No será fácil escalar hasta el primer puesto otra vez, pero la vitola de favoritos ya la llevamos colgada y no ha empezado el juego. El elenco de nombres que forman la lista invita, y de qué manera, a ello. La mayoría juega en la NBA, algunos que ya lo hicieron, otros podrían hacerlo y otros sueñan con ello. Total, el nivel es de los más altos que hemos visto. Yo quiero el oro, necio sería de lo contrario, pero voy a anteponer por momentos disfrutar de unos jugadores que dan sus últimos coletazos con la elástica nacional. Pau Gasol hay uno, Juan Carlos Navarro también. Pusieron nuestro baloncesto en lo más alto y eso merece un reconocimiento. Se irán cuando quieran, mientras paladeáremos cada segundo suyo. Ya son historia y aún no han dicho adiós. Que sea en la cima, donde siempre vivieron.