De héroes de a pie

Se llamaba Mariano y murió de un infarto cuando intentaba que una pandilla de salvajes imberbes no le dieran mas palos a un anciano indigente en una calle de Getafe. Falleció como vivió, sin faltar a su principal norma, la de ayudar al prójimo. Hasta el último aliento de vida. Entre sus frases, una que le honra: "El problema no es sólo darles la comida. Es darles el cariño que necesitan. Muchos de ellos están faltos de ese afecto y tú con poco que saques de tu tiempo podrías hacerles su vida mas agradable". Ya no está, pero esos niñatos siguen por las calles. No creo ni por un sólo momento que les haya afectado. Sus vacías vidas, tan esteriles como sus cerebros, no dan para más. La insensibilidad cada vez se apodera mas del género humano, pero por suerte hay todavía muchos marianos que seguirán consiguiendo que las excepciones no confirmen estas estupidas reglas, los tan bárbaros comportamientos.