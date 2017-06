De grandes

Decía Loquillo aquello de "a por ellos que son pocos y cobardes..." e Ignacio Echevarría lo llevó a gala. No fue un héroe anónimo porque ya todo el mundo sabe quién fue este chaval y lo que hizo. La palabra grande para definirlo se queda corta cuando sabemos que él se enfrentó a los tres descerebrados terroristas, asesinos y cobardes, para salvar a una señora que estaba siendo literalmente cosida a puñaladas. Mientras el gobierno britanico pedía a la población que corriese y se escondiese, él hizo todo lo contrario y, demostrando tener un par de cojones, plantó cara a esos hijos de puta que en nombre de lo divino quieren sembrar el terror. Hacen falta mas ignacios y menos cobardes anestesiados. Menos florecitas, peluches, minutos de silencio y más mano dura contra esta escoria. Ten claro estés donde estés que tu acción no quedara en vano. Has abierto muchos ojos y conciencias. Como dijo el general Patton: "Valiente es aquel que no toma nota de su miedo". Y es que no todos los héroes llevan capa.