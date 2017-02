A dos golpes de pantalla

N os pasamos prácticamente media vida, hoy en día (cuanto más bajas en la pirámide de edad los datos crecen exponencialmente), 'bicheando' todo lo que se mueve entre las páginas webs, redes sociales, foros y diferentes plataformas online de comunicación. Enganchado, que se dice. Sí. Media vida observándolas y la otra media criticando sobre ellas. Sí, exactamente igual, me ha leído el pensamiento. Es la misma situación que cuando faltaban 'cinco duros' en la mesa de la cocina y nunca era uno el que los había cogido.

Con las redes sociales y nuevos canales de comunicación e información pasa lo mismo, más si cabe si estos perfile se vinculan y posicionan como temáticos y acarician temas tan sensibles como la Semana Santa, entre otros muchos. Paro en esta reflexión porque más a menudo que lo contrario, se tacha a estas nuevas prácticas como viles, "las carga el diablo", me decía el otro día un Hermano Mayor. Tristemente, en muchos casos es así pero casi vale la pena el desperdicio residual por lo mucho bueno que aportan proporcionalmente.

Pocos podrían adivinar que a dos toques de pantalla de su teléfono móvil tendría acceso a toda la información aunque el debate no es precisamente ése, ya manido por otro lado. Quisiera profundizar en la capacidad de comunicación que estos canales generan. Vaya esta sección al margen [modo ironía ON], ¿cuánto tiempo hace que estas plataformas se han convertido en la gran fuente de información para la mayoría de nosotros? No sabría precisar pero sí confirmar que ya se han convertido en imprescindibles.

"No te pierdas la Función Principal de fulanito el sábado que viene", "qué guapa estaba la Amargura de luto", "menudo altar que han preparado en los Cultos de la Esperanza", "¿Viste qué pedazo de chicotá hizo Borriquita las otras noches con 'Alma de Dios'?", "pues no te vayas a perder la levantá, a cámara lenta, del Misterio del Huerto que colgaron en su muro"; "hombre, por favor, claro que te vi en el Facebook en la jura tu Junta de Gobierno",…, y así hasta aburrirnos. Por supuesto que hay tontos y por lo tanto tonterías para llenar una biblioteca en este 'nuevo mundo'. Pero como en todo, también tiene sus cosas buenas. Toda la Cuaresma, a dos golpes de pantalla.