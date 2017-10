La "otra gente"

Once días después de venir a La Línea con absolutamente ninguna propuesta para la ciudad, el ministro de Exteriores, Alfonso Datis, soltó en Madrid que comprende que los gibraltareños no quieran ser españoles atendiendo a lo que ven al otro lado de la Verja. El hombre vino de paseo, con la cartera completamente vacía, comprobó la "degradación" que sufre la ciudad -se ve que nadie se lo había contado- y unos días después dijo en la capital del reino que a lo peor los yanitos es que no quieren ser como esa "otra gente". Reconozco que me tiene perplejo. Que un ministro del PP haya lanzado (¿sin querer?) la crítica más atroz que se recuerda por estos lares contra el Gobierno de Rajoy es muy preocupante. Por otra parte, hay que tener el rostro como el mármol de Carrara, ustedes me comprenden. A esa "otra gente" lo que hay que hacerle es un monumento. Aunque sólo sea por soportar a tanto incompetente que se pavonea de vivir ajeno a su lucha diaria.