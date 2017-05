Pleitos tengas... y los ganes. El legítimo derecho a llevar al juzgado a los que ejercen el poder público y de quienes se sospecha que puede estar cometiendo alguna irregularidad está empezando a dar lugar, entre otros sitios en La Línea, a una caricaturizada visión de la vida política. Se ha abierto la veda a reclamar a sabiendas que tu denuncia no tiene recorrido, pero que lleva la pena de titular cómplice asegurada. No es más que el aberrante placer de destruir a quienes están consiguiendo lo que uno no fue capaz de alcanzar, mitad por incapacidad, mitad porque eligió como compañeros de viaje a un grupo de incapaces que, el tiempo lo ha demostrado, sólo se servían de los linenses para poder aferrarse a la vida política, que ha acabado por echarles por culpa de su torpeza. En un momento en el que la sombra del Brexit debería obligar a todo el mundo a arrimar el hombro es, precisamente, cuando a algunos se les ha olvidado que un día ellos fueron incapaces de poner solución a los problemas.