El futuro de la Tierra

Estamos rodeados de estúpidos. Algunos incumplen los protocolos que deben librar al planeta de las emisiones contaminantes y otros prenden fuegos a sus bosques, a sus parques naturales, sin ver más allá de sus narices. El mes de junio es el más caluroso que se recuerda, los polos se derriten, el nivel del mar sube, los huracanes son cada vez más devastadores, hay inundaciones en medio mundo, pero todo eso parece que no va con ellos. El hombre sigue talando árboles en el Amazonas o provocando incendios forestales. Hace unos días fue Portugal, el sábado Huelva, ¿cuál será el próximo? Y lo peor es que, como ocurre con el terrorismo, la vigilancia es complicada, porque una chispa surge en cualquier lugar y la vida se acaba. Y el planeta que hemos de dejar en herencia a nuestros descendientes se consume. No me extraña que Stephen Hawking tenga claro que el futuro de la humanidad no está en este mundo.