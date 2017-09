La fiesta en la calle

Por aquí, por esta comarca, el clima ayuda cantidad a la convivencia y al encuentro. La socialización tiene mucho que ver con las condiciones ambientales. Bien es verdad que también con la productividad y el trabajo. La productividad en las zonas meridionales es más baja, simplemente porque es posible dedicar tiempo a la calle y a los demás, y es mucho más fácil el encuentro. Donde las condiciones ambientales no facilitan la salida de la gente a la calle se presta más atención al trabajo y se produce más. Es curioso observar que, por lo general, lo que pretende quien trabaja mucho y no dedica tiempo a otra cosa, es alcanzar un estatus que ya tienen quienes creen que el trabajo no es todo y que hay vida más allá de las obligaciones laborales.

La política de la gran mayoría de los municipios españoles se dirige con especial interés al turismo. Proliferan o se consolidan fiestas encajándolas en la época del año que más garantías ofrece a su celebración. No estamos siendo ajenos, ni mucho menos, por estos pagos a esa tendencia nacional. Las últimas actuaciones del ayuntamiento de Algeciras, están claramente dirigidas a animar a que la gente salga a la calle. Los establecimientos de hostelería de la calle Convento han visto llegar el maná con esos cortes de circulación, con esos desvíos al viejo entramado de la calle Munición, que permiten que la gente pueda sentarse en la calle y disfrutar sin agobios de la compañía y de un buen servicio. Un poco floja se está quedando la que para mi generación fue el eje del paseo, la calle Ancha, que no obstante mantiene durante la mañana y a las horas de comercio, un alto nivel de concurrencia. Me consta que el alcalde hizo lo que buenamente pudo para facilitar que en la plaza Alta se abriera esa excelente oferta que es el nuevo Okay. Lo consiguió y ello ha supuesto un enriquecimiento de esa espacie de chaflán que ha estado siempre liderado por el histórico Mercedes, uno de los grandes de la hostelería algecireña.

Bueno es que así sea y que siga siendo así, con muchos Entremares y eventos semejantes. Y que la componente lúdica se vaya complementando con un adecentamiento de las calles, que no debiera limitarse al centro histórico. Crear vida en las barriadas es síntoma de buen gobierno. Como lo es organizar debidamente el transporte urbano y una logística inteligente en la distribución de contenedores, sobre todo en aquellos casos que suponen la siempre conveniente separación de residuos que, mire usted por donde, en el centro deja mucho que desear.