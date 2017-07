El festival de sainete

Miren que pregunto, miren que intento mantenerme convenientemente informadapero, por muchos años que mis ojos vean montar y desmontar eventos nadie me ha sabido explicar cuándo, en qué plazo y por qué se da permiso o no a un festival para echar a andar. Asistimos a auténticos sainetes entre promotores e instituciones. La Junta que pide unos papeles, el Ayuntamiento que pide otros. Cada administración tiene su competencia, claro, pero, ¿cuánto tiempo antes?, ¿quién no tiene claro los plazos?, ¿por qué llegan a llevarse la contraria las institucionescomo en Cabo de Plata?, ¿cómo es posible que a una semana de la celebración de una cita de estas características el papeleo no esté resuelto del todo como en Al Rumbo, ¿cómo se puede planear un festival sin los permisos?, si es ilegal, ¿por qué no se cancela?, si es legal, ¿por qué se denuncia? Les aseguro que intento tenerlo claro... Pero alguien miente.