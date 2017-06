Una feria para el recuerdo

Ya están aquí las celebraciones de nuestra Feria, Feria Real 2017. Otro año, uno más para el recuerdo. Y a fe que en estas fechas, en los días que han pasado y en las jornadas venideras nuestra Ciudad tendrá efemérides para no olvidarlas en muchos años.

En nuestra Comarca, en el Campo de Gibraltar, la Feria de Algeciras siempre se aguarda, se espera con ilusión y con ganas de fiestas y jolgorio, que en cierta medida hagan olvidar las vicisitudes del año transcurrido, que a veces ha traído una carga de vivencias personales o colectivas amargas, o en el mejor de los casos anodinas o aburridas. Veamos algo de lo acaecido a nivel colectivo, prescindamos de lo particular, haya sido tiempo de bendiciones o de tristezas, y nos pararemos en lo que nos haya afectado a todos.

Son varios los asuntos que han concernido a nuestra zona. El primero, el Brexit; luego el saneamiento del arco de la Bahía; a continuación el asunto de la estiba y finalmente, el dichoso ferrocarril Algeciras-Bobadilla, íntimamente ambos ligados al futuro de nuestro Puerto.

Y es que aquí no nos privamos de nada. Todo nos ocurre de mogollón. Vamos que aquí no hay tiempo para preocuparse, como en otros sitios del territorio nacional de corrupciones variopintas, elecciones, referendos y demás historias al uso y para distraimiento de la ciudadanía.

El Brexit se me escapan sus matices y por eso mismo mejor no lo comento. Igual me ocurre con lo de la estiba y aguardo, como la mayoría de la ciudadanía que cuando este artículo vea la luz, ya se haya solucionado el problema para varios cientos de familias algecireñas, a las que las negociaciones y acuerdos llena de zozobras.

Lo de el ferrocarril, tan sólo me queda ya esperar el estudio de la AGI, liderado por su presidente, el señor Doblado. Esperamos que este estudio sea la gota que colme y satisfaga al Gobierno, para que los próximos Presupuestos generales del Estado contemplen los 1.200 millones de euros, tan necesarios para el desarrollo socio-económico definitivo de nuestra Comarca.

Esta mañana, he escuchado, en la sesión de mi amigo Cándido Romaguera, a mi otro amigo, el diputado del Congreso,Salvador de la Encina, quejarse del escaso presupuesto,- 20 millones de euros- para el tramo ferroviario en 2017. Sus quejas han resonado en mis oídos, como un eco de períodos anteriores, cuando gobernaba el PSOE. La verdad, no he podido evitar acordarme del proyecto, añejo ya, de ferrocarril ALGECIRAS-MÁLAGA, que trajo sin sueño a las algecireñas y algecireños en 1924, Pronto hará un siglo de otro sueño que se llevo el Levante.

En definitiva, bienvenida la Feria Real de 2017, si logra que olvidemos por unos días, tantas bendiciones que vienen desde Madrid.