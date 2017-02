También existen

Empiezo a alinearme -y hasta hace poco no era yo muy partidario de esa ida- con aquellos que sostienen que en esta comarca no aprendemos a vendernos. Que sí, que ya sabemos que hay narcos, contrabandistas de medio pelo que atropellan policías y malvados de todo pelaje. Nadie lo niega, Pero si de algo me han servido las primeras veinte comparecencias en la Tertulia Deportiva de Europa Sur es para convivir con personajes que deberían hacer sentirse orgulloso al Campo de Gibraltar y que pasan desapercibidos para la gran mayoría. Los primeros que deberíamos reflexionar al respecto somos los propios informadores. Francisco Russo, José Carlos Gómez, Ignacio Borrego o José Carlos Cabrera, por nombrar sólo a alguno de los invitados ajenos al deporte que han concurrido a esta cita en El Cortijo de Guadacorte, son un privilegio para esta zona. Un privilegio equivocadamente silenciado.