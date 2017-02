La excepción

Otro golpe frontal a La Línea. Uno más. El proyecto de Novarent que tanta ilusión había levantado entre políticos y ciudadanos no podrá ser llevado a cabo en no se sabe cuánto tiempo. Me aseguran que no hay que buscar manos negras ni tramas ocultas, que sencillamente se trata de cumplir lo que dice la Ley de Montes, que protege aquellos terrenos que fueron pasto de las llamas. Y casi con total seguridad será cierto. Pero igual a mi pueblo le toca de una santa vez ser una de esas excepciones que confirman la regla. Porque en muchos otros puntos de nuestra geografía lo que hoy es ley mañana es acuerdo para buscar una solución por un atajo. Las previsiones hablaban de muchos puestos de trabajo para una ciudad que se está recostando más de la cuenta en terrenos resbaladizos. Unos puestos que al día de hoy se esfumaron.