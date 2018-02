De estúpid@s

Cuando creía en este más de medio siglo de existencia que lo había visto y escuchado todo, viene una gilipollos o mejor dicho gilipollas y me alegra el día con esto de la moda del vocabulario sexista. La portavoz de Unidos Podemos en el congreso Irene Montero da una patada literal al diccionario llamando portavoces y portavozas y se queda tan pancha, denunciando encima que nuestra Real Academia Española tiene mucho que aprender y hacer por la igualdad,a lo cual yo me hago una pregunta: ¿Por qué entonces no os llamáis Unidas Podemas? Sería lógico ¿no? Al trapo de inmediato han entrado sus compañeros de grupo y el PSOE que la han defendido, faltaría más.Y pensar que estas floreras o floreros llenas de verborrea están sentadas o sentados en el Parlamento, siendo nuestras voces. Miedito me da y a las pruebas me remito. Por lo cual de todos/as modos/as que alguna/no me corrija: si portavozas es femenina/o la/el masculina/o será portavozos ¿no? Vaya lío.