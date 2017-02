La estiba, qué cosa

El pintoresco universo de la estiba debe de ser, me digo, a ojos de un sociólogo, lo que sería una tribu recién descubierta de la Amazonia para un antropólogo, o lo que alguna de esas lenguas de origen desconocido lo es para un filólogo. Las formas y comportamientos que se dan como si tal cosa en el tejido laboral de la estiba en España debieran ser conservadas como se haría con un fósil liberado del anonimato de una sima.

La preservación de la estiba tal como se entiende en el puerto de Algeciras y en algunos otros importantes puertos del orbe, cristiano o no, es de sumo interés para la antropología social. En una plantilla de más de 2.000 trabajadores, ni una sola señora. Ni cuotas, ni nada de nada. Ninguna otra iniciativa humana, salvo la iglesia católica, ha conseguido mantener la supremacía del macho de modo tan evidente y vigoroso. Bien es verdad que en la iglesia romana, en los cuadros medios y de menor relevancia jerárquica, la mujer tiene una cierta presencia. No así en la estiba, donde ni siquiera hay mujeres entre los sujetos de menor cualificación y mayor dependencia.

No sé si la Etología -la ciencia que estudia el comportamiento animal en su medio natural- podría proveernos de alguna rara colonia localizada en una sociedad de organismos vivos que nos proporcionara un caso que sirviera de réplica a la estiba. Pero desde luego y a pesar de mi larga vinculación profesional con las ciencias físicas y naturales, yo no tengo la menor noticia de que tal réplica sea ni siquiera lejanamente posible. En algunos de mis libros, en mis clases y en ocasiones diversas, he explicado la dinámica de poblaciones en modelos matemáticos hechos a la medida de situaciones reales o imaginadas, pero ni a mí, ni que yo sepa, a mis colegas de Genética, Ecología o Sociobiología, se nos ha ocurrido simular algo parecido a la estiba.

Cuando en las provincias vascas surgió la necesidad de crear una lengua entre las formas dialectales que se hablaban en la región, se encargó a los expertos el estudio y diseño de una normativa unificadora: el "euskara batua" o vasco unificado. De ese modo no se perdieron del todo las que tal vez sean las lenguas vivas más antiguas de Europa. Ahora que las mujeres manifiestan su interés por la estiba, lo que hace peligrar su estatus sobremanera, y el sistema sociopolítico amenaza a los viejos hábitos, habría que hacer algo para que este auténtico fósil de la historia del comportamiento humano que es la estiba, no desapareciera. O reventarlo todo, como dice uno de sus próceres.