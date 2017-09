Que los años pasan como trenes que no paran en la estación es indudable, el tiempo no tiene clemencia, se ceba en nosotros, simples mortales. Setenta años a un crío pueden parecerle muchísimos, pero no es igual si ese periodo ha servido para entretener a muchas generaciones. Me refiero al espectáculo del Bombero Torero, que dentro de poco pasará a la historia, aunque ya hace un tiempo que estaba olvidado. Muchos progres de hoy en día levantan la voz y rasgan sus vestiduras ante la mínima posibilidad de que sus hijos puedan asistir a un acto en una plaza de toros, pero que ni se inmutan cuando sus vástagos se lo pasan en grande con videojuegos donde la violencia extrema impera. Hasta qué punto están en el olvido que basta con ponerlos en el buscador de la famosa Wikipedia y los ventilan dando una mínima descripción en dos frases. La vida. Como dijo Churchill, "si el presente trata de juzgar el pasado, perderá el futuro". Tomemos nota.