Mientras que ayer en prácticamente todas las mesas del país se almorzaban los restos recalentados de la cena de Nochevieja, en no menos casas múltiples cajetillas de tabaco acabaron en la basura. En otras, el primer disgusto del año lo trajo la báscula aunque aún queda el Roscón de Reyes como último eslabón de la cadena adosada a los michelines. La de ayer, y especialmente la de anteayer, fueron jornadas de reflexión. De interiorizar lo vivido en las 52 semanas anteriores con sus sinsabores y sus alegrías. De recordar a los que ya no están, de reconocer las cosas buenas que nos aportan quienes han llegado a nuestras vidas en el último año y de agradecer el calor de los que siguen ahí. Por mi parte, este 1 de enero no había tabaco que dejar y hace tiempo que me apunté al gimnasio (aunque poco me luzca), por lo que solo me he propuesto ser lo más feliz posible. Que tengan un buen año.