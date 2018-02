Tres efemérides

Aveces los hechos se van acumulando hasta que sucede un evento que te hace romper el hastío que te corroe lo más profundo de tus huesos… y es entonces, cuando te sientas y, olvidando Cataluña, el extenso catalogo de corrupciones, ferrocarriles al uso, vas y escribes sobre efemérides sencillas de tu entorno.

La primera, la encontré en el Parque; una amiga de juventud me había dado la noticia. En uno de mis paseos lo descubrí: era la obra de mampostería que conmemora el lugar en donde el pasado verano se celebró la Coronación Canónica de María Auxiliadora como reina de Algeciras.

De entre los nombres del obispo de Cádiz, nuestro Alcalde, padrinos y superior de la Orden Salesiana, se destacaba la efigie de la Virgen y el Escudo Restaurado de Algeciras, en el ángulo superior izquierdo del mosaico. Ya lo había contemplado publicado en trabajos e impreso en bolsas y cartelería de actos municipales, pero era la primera vez que lo veía en una memoriale municipal, de ahí la profunda alegría que sentí.

La segunda efemérides me la concedió la entrega del libro Cuadernos de Recuerdos, de Victoriano Juan López Cuevas, Juez Municipal, abogado y presidente de la la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar. Me lo dejó en el Ayuntamiento. Hablé con Juan, con el que me unía una buena amistad, por teléfono. Le manifesté mi agradecimiento y le dije que su padre estaría muy satisfecho de la obra que había escrito. El pasado jueves, en la consulta de mi médico, me enteré de que Juan había muerto.

Y el 2 de febrero tuvo lugar la tercera efemérides. Funcionarios municipales han eliminado, destrozándolos al quitarlos, los tres jarrones de hierro colado que ornaban el Ayuntamiento, Antigua Sede del Banco de España.

Los pasados temporales de viento movieron un poco un jarrón, el del extremo derecho. Pero estaba firme; sin embargo se valló el perímetro pues había que prever cualquier accidente y así el 2 de febrero se procedió a quitar los últimos jarrones, supervivientes tras los dos expolios, durante las alcaldías socialistas y andalucistas. Así el 2 de febrero de 2018 desaparecían los trece jarrones y seguimos sin saber a dónde habrán ido a parar.