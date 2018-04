Ha sido la Noticia. Ha explotado en nuestros oídos como una ciclogénesis sufrida hace poco que lo arrasa todo. Así, sin más, para muestra un botón. Paseaba a mi perro, cuando un vecino y amigo me ve, viene corriendo, se para, y me dice a borbotones: "¿Oye, te has enterado que viene a la Feria a torear, José Tomás? … ¿sabes cuándo se podrán sacar ya las entradas?". Verdaderamente este es ¡el efecto José Tomás!

¿Por qué este fenómeno con este torero? Todo empieza con el señor Rafael Molina Lagartijo, el primer Califa, que dejó sentencia en su Tauromaquia: "Si viene el toro, se quita usted, si no se quita usted, lo quita el toro". Algo tan sencillo, tan simple, tan lógico se rompe según los estudiosos de la tauromaquia con Juan Belmonte, él no se quita; llega después desde Sanlucar un muchachote ya crecido de barba cetrina, Paco Ojeda, y tampoco se quita y, aún más, se acerca más al toro; pero es que llega después otro, un chavalillo de Galapagar, José Tomás, que rompe con todo lo anterior y es que olvida al señor Rafael Molina Lagartijo y su sentencia por qué no se quita, ¡oiga! Es que no se mueve, no es que toree despacio es que eterniza sus naturales y, que pasa; pues que el toro bravo, esa bestia, milagro de la alquimia y de la genética, de poderío, de furia contenida, el pobrecito, es que ya no sabe qué hacer con ¡El Efecto! Su instinto de coger le ha traicionado con el Niño de Galapagar. Desde luego, amigos, si ¡El Efecto! es cierto que retorna a España y en nuestra Feria este año, es para que al señor Garzón, este joven y entusiasta empresario taurino, que se ha comprometido con nuestra plaza, habrá que irle ya en justicia haciéndole una bonita y artística placa de cerámica, con la fecha incluida de este evento plurinacional taurino y colocarla en el sacrosanto patio de caballos de Las Palomas. ¡El Efecto! ha estallado, amigo Garzón ya no hay quien lo pare.

¡Que se preparen los hoteles, los restaurantes, los bares, las tascas, los chiringuitos, los cámpings, los yanitos, los parques y los jardines públicos para que pernocten en tiendas de campaña esa marea humana de aficionados que vendrán y que hacen cábalas para ajustar esa fecha de la vuelta de José Tomás en Algeciras.

Hay que recordar que debutó José Tomás con caballos en nuestra plaza el 22 de febrero de 1995. Una novillada de Mari Carmen Camacho, en la que se acarteló con Francisco Rivera Ordoñez y Currito Escarcena, de La línea, cortó tres orejas. Ya, de matador de toros, vino siete años a nuestra Feria, la última fue el 23 de junio de 2007, con toros de Luis Algarra, junto a Cesar Rincón y El Cid, esa tarde cortó dos orejas y acompañó al de Salteras salir la Puerta de Feria. Su palmarés en nuestra plaza es brillante, positivo para los nostálgicos de ¡El Efecto! ha cortado seis orejas en siete ferias y ha salido tres veces por la puerta grande, ya saben la de Feria. El 3 de julio de 1999 le dio la alternativa a nuestro paisano y fino torero José María Soler con una magnífica corrida de toros de Joaquín Barral. Soler, José Tomás y El Juli salieron por la Puerta Grande.

Nuestro alcalde, José Ignacio Landaluce, algecireño por vocación, con su brillante equipo de colaboradores, estará arreglando algunos baches, mandando limpiar luminarias y estudiando ese problema tan peliagudo de los aparcamientos para la Feria, de cómo acoger, llevar de la mano y después sacar de ella, a toda esa abigarrada y multicolor invasión pacífica de gentes con ganas de buen comer llegadas de los cuatro puntos cardinales de nuestro mapa y de los otros. Por fin, Las Palomas, por tercera vez en 49 años, se va a poder llenar sin que se olviden el espacio para la banda de música, por que ya pasó antes.

¡Y una cosa más! A lo mejor, quienes 'asesoran' al alcalde por esto de ¡El Efecto!, la fecha de la corrida con la vuelta del gran torero al universal mundo de los toros en Algeciras, se dan cuenta de que debería ser el último domingo, ¡como siempre fue! -La traca y los cohetes pueden esperar-. Así que, gracias Sr. Garzón por tan valiente iniciativa, arriesgando en los tiempos que corren sus propios caudales. Aunque estoy seguro, que todavía podrá haber alguno que diga...