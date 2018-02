Sí, es la economía

No es solo vergüenza lo que hemos podido sentir estos días los habitantes del Campo de Gibraltar. Por encima de esa emoción está la rabia por la vejación a la autoridad y lo que representa ver que un grupo de encapuchados rescata a un detenido de las manos de la policía en el hospital de La Línea. Es el suma y sigue de una lista en la que está Sito Miñanco, alijos de droga a plena luz del día, descubrimiento en una vivienda de un llamativo sistema de telecomunicaciones para interceptar mensajes de la Policía y y la Guardia Civil, tiroteos, sabotaje de barreras antinarcos, agresiones a agentes de la autoridad, alunizajes contra comercios...

Vivimos tiempos difíciles. No es un problema solo de La Línea, y mucho menos es un "hecho puntual", como suelen decir los dirigentes del Partido Popular cada vez que se produce un suceso con armas de fuego y violencia de por medio en las calles del Campo de Gibraltar.

Es un problema de todos los habitantes de esta comarca, y la acumulación de hechos es tan continua y grave que por mucho que algunos quieran seguir defendiendo la bondad de las estadísticas de seguridad, la realidad es la que es.

Nos enfrentamos a una realidad que debemos transformar con la ayuda de todas las administraciones. No es una ficción de serie televisiva, aunque lo que hemos escuchado a los representantes políticos del Gobierno de España en los últimos días son paños calientes y alguna idea peregrina como la de nombrar un comisionado para La Línea, tal como ha planteado el delegado del Gobierno en Andalucía y presidente provincial del Partido Popular, Antonio Sanz.

Bien sabe él y todos que es necesario responder a la situación con un notable incremento de personal y medios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en esta comarca, recuperando grupos operativos que se han perdido en estos años y desplegando investigaciones que desmantelen las fuentes de financiación y blanqueo.

Hay que responder con esas decisiones y con otras. No se puede entretener a toda una comarca con anuncios que no se cumplen, con inversiones millonarias que no llegan para mejorar nuestra competitividad y dejando para nunca la supresión de obstáculos como el peaje de la AP4

No ayudan los representantes del Partido Popular en la comarca, que callan o están en otra cosa. El presidente de la Mancomunidad de Municipios ha perdido la gran oportunidad de demostrar que lo es en las duras y en las maduras. No es solo cuestión de pasearse por Fitur y presentar pasodobles. No le he oído ni rechistar en nombre del Campo de Gibraltar para demostrar que lo que nos ocurre es porque no nos toman en serio en Madrid, y siempre dejan para no se sabe cuándo lo que necesitamos.

Lo mismo que el alcalde de Algeciras, interesado por encima de todo en criticar a la presidenta de la Junta de Andalucía, para lo que manipula una institución de todos los algecireños en su interés político partidista, muy alejado del sentido común y del bochorno y la preocupación que compartimos la gran mayoría de campogibraltareños en estos días. Dice a otros lo que tendría que hacer él, gestionar Algeciras.

Y así suma sus días, con fotos delante de las traviesas, repitiendo un calendario largo y tedioso de promesas y midiendo los metros de andén de la estación del ferrocarril, sin levantar su voz contra el ministro de Fomento ya sea por el tren, las carreteras o la estiba. Todo lo contrario, él aplaude a los suyos, y presenta fiestas y conciertos, o hace sus viajes al Senado, largas estancias en Madrid para no conseguir nada para su ciudad y el resto de la comarca. Su balance es pobre para un cuentakilómetros tan abultado.

No tenemos que resignarnos. Es la economía, sí, en la que tienen que estrecharse las diferencias entre los que más y los que menos tienen, generando oportunidades de empleo y de creación de empresas, impulsando el talento de muchos emprendedores. Existen iniciativas que caminan en el buen sentido, como la que reúne a sindicatos y empresarios de ambos lados de la verja con Gibraltar, y a la que la Junta de Andalucía ha comprometido su apoyo. No hay que dejar que siga pasando el tiempo sin las inversiones que necesita esta comarca nuestra.

Parafraseando a Pedro Ríos, ex comisario del Cuerpo Nacional de Policía que presentó hace unos días su primer libro, tenemos derecho a soñar verdades.

Fernando Silva es el portavoz del PSOE en Algeciras.