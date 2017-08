Dos meses es el tiempo de espera que un ciudadano de Algeciras (y de la comarca) debe soportar para renovar el documento de identidad o el pasaporte. Dos papelillos sin importancia. Por darle un toque de dramatismo voy a precisar que en realidad son 63 días de cola. Sí, sí, aquí no sólo tenemos colas en las carreteras. 63 días bien podrían ser 63 razones para avergonzarse de una administración que refleja el auténtico estado de una sociedad con muchísimas más carencias de las que nos quieren vender. No sé si Maduro o Trump me renovarían el DNI antes de 63 días o me meterían en el talego por alzar la voz. Puede que ambas cosas. Pero me empieza a importar un pimiento allende el río Palmones y pienso, lo digo en serio, que deberíamos mirar más por nuestros problemas, que los tenemos y nadie de fuera va a venir a solucionarlos.