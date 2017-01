El otro día soñé que era el día 1. Me asomé a la ventana y apenas podía ver el Peñón por la boina de contaminación que cubría la bahía. Puse la radio y me preparé para la ducha. Decía el locutor que sólo podían circular las matrículas impar. En uno acaba la mía, empezamos bien el año. De camino, en la emisora del coche aseguran que nos suben el sueldo un cero coma no sé cuánto por ciento. Estamos en racha, me digo. Descubro que han cerrado el Llano Amarillo para siempre. Una obra megalítica anuncia el cartel, como la que hicieron en el paseo marítimo de Málaga. Habrá que buscarse un parking pero merece la pena. Tras mil vueltas y una pequeña caminata me incorporo a mi puesto de trabajo en la calle Muro donde me comunican que Rajoy me obliga a estar a las 18:00 todos los laborables en mi casa. Ni un minuto más tarde. Salto de jolgorio, me llevo un golpe y me despierto. Ayer fui a currar como todos los días, pero tuve un sueño bárbaro.