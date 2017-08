De detallazo

Han pasado ya unos días desde el horrible atentado del pasado jueves, que rompió por la mitad a muchas familias, vidas, y sentó junto a la radio, periódicos y televisiones a un país entero, incluso al mundo. Estuvo rodeado de historias de valor, sacrificio y unión de todos y cada uno de los que nos corre sangre por las venas, pero hace unas horas me llamó la atención poderosamente una imagen con mensaje que nos ponía el vello erizado. Y no se trataba de ningún político, cantante o famosillo de turno, la historia partía de un vagabundo anónimo de los muchos que intentan sobrevivir a diario en Las Ramblas y que escribió en una bandeja de cartón en la acera, entre otras cosas, que él debería haber muerto ese día, y no un niño de tres años con toda la vida por delante y tantos otros inocentes. Le honra su gesto; no tendrá techo ni dinero, pero tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Pienso en esa frase que alguien me dijo alguna vez, Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros, y usted lo es.